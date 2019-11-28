ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatrosunda işlerine son verilen 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını söyledi.

Böcek, belediye hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, tiyatro ile aldıkları kararlar sonrasında, basında ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan açıklamalar, yanlış bilgilendirmeler yapıldığını savundu.

Siyasi hayatı boyunca hiçbir zaman kişisel düşünceler ya da siyasi nedenlerle karar almadığını belirten Böcek, şöyle konuştu:

"Antalya Şehir Tiyatrolarının son üç yılda 7 milyon liraya yakın bir bütçesi olmasına rağmen, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin lira olan sadece iki yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük. Son günlerde yaptıkları eylemler, sosyal medyada paylaştıkları videolar ve açıklamalarıyla halkı yanlış yönlendiren tiyatromuzda çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin de yasal olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Çünkü bu arkadaşların, işe girişleri geçmiş dönemde saat ücretli olarak yapılmıştır."

İşten çıkarıldığı yönünde haberler çıkan eski sanat yönetmeninin de şehir tiyatrolarında sözleşmeli sanatçı olarak görevine devam ettiğini dile getiren Böcek, "4 Aralık'ta seçkin jürimiz, şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçecekler. Antalya'da bugüne kadar bu nitelikte seçici bir kurul oluşturulmamıştı. Seçmelere katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuvar mezunu olan herkesin, 3 Aralık tarihine kadar belediyemize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Hatta yasa gereği zorunlu olarak işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Böcek, seçmelerden kısa süre sonra Mine Tüzel Tüfekçioğlu yönetiminde ilk yetişkin oyunuyla tiyatronun perdelerimizi açacağını bildirdi.