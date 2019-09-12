Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan Rus ve Alman turist, otel odalarında ölü bulundu. Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Ravli Khisamutdinov (66), çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üz