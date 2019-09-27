Antalya'da huzur toplantısı ANTALYA - Antalya merkez ve tüm ilçelerinde "Eylül Ayı Huzur Toplantısı" düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklen