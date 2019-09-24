Antalya'da hırsızlık operasyonu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı. İlçede bir otelde tatil yapan turist F.Ç, cep telefonu ve cüzdanın otel odasından çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu. İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğ