ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın gerçekleştirdiği, "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" uygulamasına katıldı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, çok sayıda polis ve jandarma ekibi katıldı.

Ekipler tarafından durdurulan motosiklet sürücüleriyle Karaloğlu, sohbet etti. Karaloğlu, trafikte kask takan sürücülere tebrik ederken kask takmayan sürücüleri de uyardı.

Vali Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kask takmanın yasal bir mecburiyet olduğunu, bu kapsamda vatandaşın kask takmasını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kask takmayan bütün sürücülere aslında ceza kesmeleri gerektiğini belirten Karaloğlu, "Bizim amacımız vatandaşa ceza yazmak değil, bizim amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak. Onun için trafiğe tescilli en fazla motosiklet bulunun iki ili Antalya'da bu kampanya kapsamında bütün arkadaşlarımız titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Sürücülere ilk etapta ceza kesmediklerini aktaran Karaloğlu, sürücüleri kenara alarak kasklarını getirmeleri durumunda motosikletlerini kullanmalarına izin verdiklerini ifade etti.

Vali Karaloğlu ayrıca kask takan sürücülere "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" uygulamasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı çanta hediye etti.