ANTALYA (AA) - Antalya'da 642 gübre bayisine denetleme yapıldığı bildirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda kullanılan kimyevi ve organik gübrelerin teknik düzenlemelere uygunluğunun denetlendiği çalışmalar kapsamında, 642 bayide 1577 ürün denetlendi.

Açıklamada, kentteki gübre bayilerine yapılan denetlemelerde eksikliklerin tespit edilip gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübrelerin teknik düzenlemelere uygunluğunun korunması için denetimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, 19 ilçede sürdürülen denetimlerle üreticilerin kaliteli gübreye ulaşmasının önemsendiği vurgulandı.

Tarımda kullanılan gübrelerin belli standartlarda olması elzem olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Tarımda kullanılan kimyevi ve organik gübrelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya dağıtımı aşamasında teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığının denetimi amacıyla, "Piyasaların Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında 2019'da 642 gübre üretici ve dağıtıcı bayi denetimi yaptık. Bu denetimlerde 1577 adet ürünü denetledik."

-Damızlık süt sığırına destek

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bakanlık destekleriyle yapımı devam eden hayvancılık tesisinde incelemelerde bulundu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvancılıkla yapan üreticilerin ihtiyacına cevap verebilmek ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, vatandaşların bakanlığın sağlamış olduğu desteklere ulaşmaları için üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini belirten Özen, Döşemealtı ilçesi Bademağacı köyünde hayvancılıkla uğraşan Salih Aktaş'a ait yapımı devam eden damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesini ziyaret ettiklerini kaydetti.



