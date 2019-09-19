ANTALYA - Antalya'da kendisini polis olarak tanıtan kişi, bir iş yerinin kasasındaki bin 500 lirayı gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, kendisini "polis memuru" olarak tanıtarak "Makaron ve tütün satmak yasak. Para cezası yiyeceksiniz. Devlet kazandığınız paralara el koyacak." diyerek iş yeri sahibinden kasayı açmasını istedi.

Zorla açtırdığı kasadaki 400 lirayı aldıktan sonra ayrıldığı iş yerine aynı gün içerisinde tekrar gelen şüpheli bin 100 lira daha aldı.

Aynı kişinin bir gün sonra tekrar gelmesi üzerine iş yeri sahibi polis merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinden kaçan şüpheli V.P'yi gözaltına aldı.

Üst aramasında kuru sıkı tabanca ile 29 mermi ele geçirilen V.P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "gasp" iddiasıyla tutuklandı.



