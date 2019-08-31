ANTALYA - Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antalya'da konser verdi.

Kepez Kent Meydanı'ndaki "Sokak Festivali"nin açılışında sahne alan sanatçı Arar, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Funda Arar, konserden önce alanda oluşturulan "Kadına Şiddete Hayır" duvarına imza attı.

Şarkıcı, şiddeti hiçbir şekilde onaylamadığını belirterek, "Hiçbir canlıya bence şiddet uygulanmamalı. Çocuklar, kadınlar, hayvanlar ve erkeklere... Kimseye. Ben kesinlikle şiddete karşıyım ve buna karşı durmamız gerekiyor. Maalesef kadın cinayetleri ülkemizde bir yara. Çok üzülüyoruz, çok yara aldık." diye konuştu.

Arar, ailedeki eğitimin önemli olduğunu, özellikle erkek çocuklarının şiddet eğilimli yetiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.







