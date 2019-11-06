ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Finike Tarım İlçe Müdürü Hasan Ali Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Ölü balıklardan numune aldıklarını anlatan Gültekin, "Sahile yaklaşık 50 balık vurmuş. Bunlarla ilgili ekiplerimiz gerekli numuneleri aldılar ve laboratuvara gönderdik. İlk tespitlerimizde balıklarda herhangi bir zehirlenme bulgusu yok." diye konuştu.