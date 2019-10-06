Antalya'da falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı NTALYA - Antalya'da balık tuttuğu falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Düden Kıyı Şelalesi yakınlarındaki falezlere balık tutmak için inen Volkan Tercan, d