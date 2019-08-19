ANTALYA (AA) - Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında eski bir ev tamamen yanarken evin önünde bağlı bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Odaönü Mahallesi Yukarıoba mevkisinde bahçe temizliği için yakılan ateş nedeniyle çıkan yangın, yakındaki eski bir eve sıçradı.

Yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen evin önünde bağlı bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahırdaki iki büyükbaş hayvan ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ev sahibi Emin Yaşar Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan evi fazla kullanmadıklarını söyledi.

Üzüntüsünü dile getiren Kaplan, "Aşağı mahallede ev yaptırıp orada yaşamaya başlamıştık. Bazı eşyalarımızı yanan evde bırakmıştık. Üç ineğimiz, 1 motosiklet, tarım ekipmanları, saman balyaları ile mazot bidonlarımız bulunuyordu." diye konuştu.

