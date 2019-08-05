Antalya'da ev yangını Antalya'da evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şekerhane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfa