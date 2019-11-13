ANTALYA - Antalya'da hayırsever iş insanı Ali Demir tarafından yaptırılacak 8 derslikli okul için protokol imzalandı.

Vali Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği hayırsever Demir ile bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Serik ilçesine yaptırılacak ilkokul için hazırlanan protokol imzalandı.

Çandır Mahallesi'nde inşa edilecek 8 derslikli okula, iş insanın annesi Hacı Durkadın Yaşar Demir İlkokulu ismi verilecek.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da hayırseverlerin desteğinin büyük olduğunu belirterek, kentin sürekli göç aldığını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu tür işlerde hayırseverler destek oluyor ancak yeterli değil. Kentimiz hala göç alıyor. Yeni dersliklere ve okullara ihtiyacımız var. Okulların deprem güvenliği açısından da yenilenmesi gerekiyor. Bunun için yeni hayırseverlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Hayırsever Demir ise bölgede okul ihtiyacı olduğunu duyunca yapımına talip olduklarını aktardı.