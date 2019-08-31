ANTALYA - Şarkıcı Edip Akbayram, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Antalya'da konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde sahne alan sanatçı Akbayram, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Konserden önce, vatandaşlar öldürülen Emine Bulut'u anmak için ellerindeki dövizlerle kadına şiddeti protesto etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, geleceğin teminatı olan gençlerin mutlu olması için çalıştıklarını ifade etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar, Edip Akbayram konseriyle eğlendi.

Konserin ardından Böcek, günün anısına Edip Akbayram'a Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.