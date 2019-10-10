Antalya'da Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı ANTALYA - Antalya'da, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Atatürk Devlet Hastanesinde program düzenlendi. Etkinlikte, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların yaptığı resimler sergilendi. Merkez birim sorumlusu Orhan Al, yaklaşık üç yıldı