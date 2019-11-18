Antalya'da dört kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı ANTALYA - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı notta isimleri geçen iki belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konyaaltı ilçesi