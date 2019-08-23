Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi bulundu. Alanya Yat Limanı açıklarında bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber v