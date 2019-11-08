ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Alanya Kalesi açıklarında bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, öldüğü belirlenen erkeğin cesedini Alanya Yat Limanı'na getirdi.



Üzerinden kimlik çıkmayan, ancak kolundaki bileklikten Manavgat ilçesindeki Side'de bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, cesedin Alman vatandaşı Manfred Agshneider'e ait olduğunu belirledi.

Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürülen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.