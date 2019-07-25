Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Dinek Mahallesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi.Yetkililer tarafından denizden çıkarı