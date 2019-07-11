ANTALYA (AA) - Antalya'nın 640 kilometrelik sahilindeki 360 noktadan 15 günde bir alınan deniz suyu numuneleri analiz ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, Türkiye'de deniz suyu çalışmalarının, ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Amaçlarının halk sağlığını korumak, geliştirmek, koşulları düzeltmek, sağlığa zarar veren bütün hastalıklarla, zararlı etkenlerle ve risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek olduğunu vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:



"Akdeniz bölgesi için belirlenmiş yüzme sezonu olan 1 Mayıs-30 Ekim'de, 15 günde bir olmak üzere 640 kilometre sahil şeridinde 306 noktadan numune alınıyor. Alınan numuneler mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere soğuk zincirde Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarlarına teslim ediliyor. Analiz sonuçları ise hem paydaş kurumlarla paylaşılıyor hem de tüm yüzme alanlarına ait sonuçlar kurumumuzun web sayfasında (yuzme.saglik.gov.tr) halka açık bir şekilde yayınlanıyor."



Uluslararası kalite ödülü olarak bilinen Mavi Bayrak sahibi 202 plajıyla Antalya'nın Türkiye birincisi olduğuna dikkati çeken Hülür, Türkiye'nin bu konuda dünya üçüncüsü olmasında yaptıkları çalışmaların önemli bir katkısı bulunduğunu bildirdi.