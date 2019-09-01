Antalya'da dağda mahsur kalan turist kurtarıldı ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan turist, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kirişler Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus turist Andrey Botnev (42), rehber eşliğindeki grupla dağ yürüyüşü yapmak için yola çıktı. Bi