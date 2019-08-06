Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu Antalya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım Hattı'na ihbarda bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz y