Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddia edildi ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine k