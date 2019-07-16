Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ömer H. Çarşı Mahallesi, Barlar Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah B, Murat D. ve Ömer Çelik (29) ile tartışmaya başladı.