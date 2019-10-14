Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davası

Belediye çalışanını el ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayıp başına poşet geçirip öldürdükleri öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıktı

Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davası
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da belediye çalışanı Halit Yılmaz'ı el ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayıp başına poşet geçirip öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet ve eşi Zülfiye Yavuz ile Şükrullah Taş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Muhammet Yavuz, savunmasında, Halit Yılmaz ile ev aradıkları sırada tanışıp samimi olduklarını, daha sonra borç yüzünden cezaevine girdiğini anlattı

Cezaevinden çıktığında eşinin, Yılmaz'ın tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını anlattığını öne süren Yavuz, olay günü Yılmaz'ın evlerinde olduğunu gördüğünü, eşini evden gönderdikten sonra kendisiyle konuşmaya çalıştığını ifade etti.

Yılmaz'ın kendisine ve eşine yönelik küfürlü sözler sarf etmesi üzerine tartışmaya başladıklarını öne süren Yavuz, "Halit'in üzerinde inşaat demiri vardı, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için ona vurdum. Yere düştü, öldüğünü fark ettim. Şükrullah eve gelince arabaya koyup Korkuteli ilçesinde bir yere attık." dedi.

Sanık Yavuz, tekrardan cezaevine girmemek, borcunu ödemeye zaman bulmak için polise haber vermediğini savundu.

Eşinin cinayetten haberinin olmadığını öne süren Yavuz, "Halit'in kıyafetlerini yol kenarına attım ve eve tek başıma geri döndüm. Evi temizledim ve cinayette kullandığım halıyı çöpe attım. Ben bir kadın ve çocuğun hayatını kurtardım, takdir mahkemenin." ifadelerini kullandı.

Sanık Zülfiye Yavuz ise öldürülen Halit Yılmaz'ın sürekli kendisini rahatsız ettiğini, cezaevinden yeni çıkan eşine de konuyu anlattığını kaydetti.

Eşinin Yılmaz'ı öldürdüğünden haberinin olmadığını öne süren Yavuz, olay günü eşinin kendisini annesinin evine gönderdiğini savundu.

Sanıklardan Şükrullah Taş da Yavuz'a sadece cesedin taşınmasında yardım ettiğini anlatarak, "Teslim olmayla ilgili Muhammet ile aramızda konuşmalar oldu. Muhammet 'Alacaklarım var, ondan sonra teslim olacağım' dedi." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Muratpaşa Belediyesi çalışanı Halit Yılmaz'ın cesedi, 24 Mayıs'ta elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış, yol kenarına atılı olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Muhammet, eşi Zülfiye Yavuz ve Şükrullah Taş tutuklanmıştı.




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