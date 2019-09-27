ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezi ve 19 ilçede aşure programları düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde aşurenin dağıtıldığı belirtildi.

Kent merkezi ve 19 ilçede yaklaşık 50 bin kişiye aşure ikram edildiği vurgulanan açıklamada, "Demre Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İlçe Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın da katıldığı programda 2 bin kişilik aşure ikram edildi." ifadelerine yer verildi.

Aşure programlarının, Gündoğmuş ve Kumluca ilçelerindeki ikramların ardından sona erdiği bildirildi.