ANTALYA - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Faik Özdengül, Antalya'da "Aşkın terapi" söyleyişine katıldı.

Özdengül, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi'nin bu haftaki konuğu oldu.

Bireysel ve toplumsal ruh sağlığını kazanmak ve korumak amacıyla Mesnevi'nin bir psikoterapi işlevi gördüğünü ifade eden Özdengül, Hz. Mevlana'nın çağlar üstü bir rehber olduğunu bildirdi.

Mesnevi'nin de modern kişisel gelişim disiplinleri ve koruyucu ruh sağlığı açısından eşsiz bir eser olduğuna dikkati çeken Özdengül, modern çağda insanların yaşadıkları bunalımların temelinde kibrin ve kendini beğenmişliğin yattığını dile getirdi.

Modern psikolojide yaşanan sorunların dürtü kaynaklı, 'Cezalandırılır mıyız?' endişesi, vicdan azabı ve ayrılık kaygısı gibi çeşitli sebeplere dayandığını aktaran Özdengül, şöyle konuştu:

"Hz. Mevlana, Mesnevisinde hep ayrılıkların hikayelerini anlatarak insanların neyi kaybettiğini buldurmaya çalışır. Hikaye anlatım yöntemi en etkili ve ikna edici iletişim dilidir. Bugün insanlar, en çok kendilerini dinleyip anlayacak birine muhtaç. Hepimizin dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Çoğu zaman terapistlerin yaptığı da budur. Herkes kendini anlatmanın derdinde. Dinlenilme ihtiyacının temelinde de mutlaka bir ayrılık hikayesi vardır. İnsan ya bir şeyden, bir yerden ayrılmıştır, yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda kalmıştır ya da işinden, eşinden, sevdiğinden ayrılmıştır. Yani hayat hep birtakım ayrılıklarla yüzleşme tehlikesiyle doludur. Yaşamak dediğimiz şey, bir şeyleri elde etmek değil, kayıplara karşı dayanıklılık kazanmak demektir. Çünkü bu hayatta azar azar kaybede kaybede en son her şeyini kaybedeceksin, hayatını bile. Onun için Hz. Mevlana'ya göre özgürlük, Yüce Allah dışında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin hakimi ve mahkumu olmamaktır. Bunun yolu da kanaatten geçer. İhtiyaçlarınızı ne kadar azaltır ve onlardan kurtulursanız o kadar özgür olursunuz. Ne kadar şeye ihtiyaç duyuyorsanız, o kadar bedel ödeyeceksiniz demektir. Ne kadar verirseniz o kadar özgür olursunuz."

Özdengül, söyleşisinin sonunda aşkın terapi alanında yazdığı Rumi ve Aşkın Terapi, Herşey Yağmurla Başladı, Demsaz, Sırlı Cam ve Niyaz adlı kitaplarını imzaladı.