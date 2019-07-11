ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde bulundurduğu, çeşitli yollarla elde edilen anahtarla hırsızlık yaptığı öne sürülen G.Y, tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan A.G, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan V.S, gözaltına aldı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.