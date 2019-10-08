Antalya'da arazide erkek cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri kişin