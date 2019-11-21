ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen İ.B'nin yapılan sorgulamasında "cinayet" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu tespit edildi.

Hurma Mahallesi'nde durdurulan E.Ç'nin tedirgin davranışları üzerine detaylı araştırma yapan ekipler, bu kişinin 12 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Yeşildere Mahallesi'nde ise bisikletle giden bir kişi, polisleri görünce kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakalandı.

A.F.H'nin iki ayrı "hırsızlık" suçundan 3 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan firari 3 hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

