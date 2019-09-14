Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu ANTALYA - Antalya'da, annesinin emzirdikten sonra yatağına bıraktığı Suriyeli bebek ölü bulundu. Suriye uyruklu Guson Abdurrezzak (19), Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213 Sokak'taki evinde, altı aylık bebeği Ayşe'yi emzirdikten sonra ya