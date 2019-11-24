Antalya'da adaylığı kalkan öğretmenler yemin etti ANTALYA - Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın oku