ANTALYA (AA) - Antalya'da 528 personelin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere, araç kiralama firmalarına yönelik düzenlenen denetimde, 32 firmaya 469 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İl genelinde 51 ekip ve 528 personelin katılımıyla 261 günübirlik konaklama yeri, 140 kiralık araç firması kontrol edildi. Altı günübirlik konaklama yerine kayıt dışı faaliyet göstermekten 88 bin 230 lira, 12 günübirlik konaklama yerine konaklayan kaydı yapmamaktan 88 bin 224 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 13 kiralık araç firmasına kiralık araç kaydı yapmamaktan, bir kiralık araç firmasına kayıt dışı faaliyet göstermekten olmak üzere toplam 292 bin 885 lira idari para cezası verildi.

Altı günübirlik konaklama yeriyle bir kiralık araç firmasının da kayıt altına alınması sağlandı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik uygulamada ise 554'ü yabancı bin 331 kişi sorgulandı. Bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçu bulunduğu tespit edildi. Suriye uyruklu 73 kişiye de kayıt altına alındığı illere gitmeleri konusunda tutanak düzenlendi.

Denetim kapsamında 15 araç sahibine de 8 bin 926 lira cezai işlem uygulandı.

Bu tür uygulamaların bundan sonra da tavizsiz şekilde devam edeceği bildirildi.