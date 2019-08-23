Antalya'da 4. kattan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Suriyeli çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki