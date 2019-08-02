ANTALYA (AA) - Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 19 bin 650 kadın çiftçiye teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini bildirdi.

Özen, yaptığı açıklamada, tarımda kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılarak 19 ilçede binlerce kadına teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini ifade etti.

Kadın üreticilere her zaman desteklediklerini belirten Özen, "Yeniliklere açık olmaları ve uzman görüşlerine daha çok önem vermeleri dolayısıyla kadınlara yönelik olarak yapılan eğitim çalışmalarının daha verimli ve kadın çiftçilerle ilgili çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Müdürlük olarak ilk kez 19 ilçede sadece kadın çiftçilere yönelik eğitimler vermeye başladıklarını aktaran Özen, 2019 yılının ilk 6 ayında 19 ilçenin tamamında yürütülen çalışmalarla sadece kadın çiftçilerinin katıldığı toplantılar yapıldığını, bu toplantılarda 19 bin 630 kadın çiftçiye ulaşıldığını vurguladı.

Kadın çiftçilere Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli tarafından gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitimler de verildiğini anlatan Özen, "Bu toplantılarla kadın çiftçilerimizin üretimde daha çok bilinçlenerek tarıma daha fazla katma değer vermeleri amaçlanmaktadır. Bu toplantılar her hafta düzenli olarak yapılmakta olup daha çok kadın çiftçiye ulaşılması amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.