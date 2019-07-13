ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, Antalya'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı devam toplantısında alınan kararda 5 merkez ilçede milli, dini bayramlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi özel günlerde ulaşımın indirimli ya da ücretsiz yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostaljik Tramvay'ın 15 Temmuz pazartesi sabah 06.00'dan 16 Temmuz salı sabah 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.