ANTALYA - Antalya'da 120 bin liranın kapkaç yöntemiyle çalınmak istenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Önceki gün Kepez ilçesinde bir bankada, içinde 120 bin lira olan poşetin çalınmak istenmesiyle ilgili yakalanan Cengiz B. ile D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Cengiz B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cengiz B'ye yardım ettiği iddia edilen D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, ifadelerinde, yüklü miktarda borçları olduğunu, bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Deniz Tuzlalı (32), Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle gelmiş, bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istemişti. Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düşmüş, paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan kaçmıştı. Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülenmiş, 500 güvenlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheli yakalanmıştı.