ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, okullara yönelik yapılan projeler kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonlarına gelen asılsız çağrıların azaldığını bildirdi.

Hülür, yaptığı açıklamada, kentte 61 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun görev yaptığını, 60'ı faal 25'i yedek olmak üzere 85 kara ambulansı, 2 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, 1 obez-yoğun bakım ve 3 motosiklet ambulans olmak üzere 93 ambulansının bulunduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren ambulans servisi başhekimliğinde 50 doktor, 271 paramedik, 474 acil tıp teknisyeni , 7 hemşire, 2 sağlık memuru, 14 şoför, 110 sürekli işçi şoför, 33 diğer personel olmak üzere 961 personelin görev yaptığını belirten Hülür, Isparta, Burdur ve Mersin'in yakın ilçelerine ambulans hizmeti de verdiklerini ifade etti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına birçok asılsız çağrıların geldiğini vurgulayan Hülür, "Müdürlük olarak yapılan asılsız çağrıların azalmasına yönelik bazı projeler ortaya koyduk. Lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarında öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılar sayesinde 112 Acile yapılan asılsız çağrıların azaldığını söyleyebiliriz." dedi.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar ortalama 10 dakikada ulaştıklarını anlatan Hülür, ambulans olay yerine ulaşana kadar sağlık ekipleri tarafından hastaya yararlı olabileceklere gerekli tıbbi danışmanlık ve ilk yardım talimatları verilebildiğini aktardı.

Hülür ayrıca, Acil Çağrı Merkezinde İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde yapılan çağrıları karşılayan 7 valilik personeli bulunduğunu kaydetti.