ANTALYA (AA) - Antalya ve Burdur'da Kurban Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edildi.

Uncalı Mezarlığında bulunan polis ve askeri şehitliğin etrafı Türk bayraklarıyla süslendi, ziyarete gelen şehit yakınları ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Hakkari'nin Otluca ilçesinde 1996 yılında şehit düşen Yusuf Yitmez'in annesi Fatma Yitmez, oğlu mezarını temizleyip, çiçeklerle süsledi. Şehit oğlunun mezarına sarılan anne Yitmez, duygusal anlar yaşadı.

- Burdur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Albay Cenk Baburşah şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.



Şehitlik ziyareti, Kur'an-Kerim okunması ve Müftü vekili Yüksel Güzel’in dua etmesiyle sona erdi.



