Antalya - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, servis şoförlüğünün bir meslek ve ciddi bir iş olduğunu belirterek, kentte artık her aklına esenin okul servis şoförlüğü yapamayacağını söyledi.

Karaloğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir ortamda daha verimli ve etkin bir eğitim almaları için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Okul servislerindeki olumsuzlukları ülke gündemine taşındığına işaret eden Karaloğlu, ''İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bir araya gelip güzel, teferruatlı bir okul servis yönetmeliği çıkardılar. Bizler de bu yönetmeliği aynen uygulayacağız. Okul servislerinin denetimine bu sene de ciddi bir şekilde devam edeceğiz. Servis şoförlerinin mutlaka güvenlik soruşturmasından geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Bu sayede, hangi araçta hangi şoförün olduğunu önceden bileceklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da 4 bin 500 okul servisi şoförüne sertifika verdik. Artık her aklına esen okul servis şoförlüğü yapamaz. Artık servis şoförlüğü bir meslektir, ciddi bir iştir. Bunu yapan arkadaşların bunun farkında olması lazım. Ayrıca esnaf odalarımızın da bunun farkında olması lazım. Onlardan da yardım bekliyoruz.

Öğrencilerimizin okul dışı etkenlerden de korunması gerekiyor. Okul çevreleri sigara, alkol ve madde bağımlılığı açısından sürekli denetlenecek. Okul kantinlerinde de nelerin satılabileceği nelerin satılamayacağı belirlendi. Kantinlerin kimler tarafından işletileceği ve kimlerin girebileceğin de kontrol altında olacak. Yani kantinde de tesadüfen biri çalışmayacak. Her gün yeni bir personel okul kantinlerinde görev yapmayacak.''

Karaoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, veliler ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



























