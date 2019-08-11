ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Belki bu sezonun en yoğun günlerini yaşıyoruz. Şükürler olsun tesislerimiz dolu." dedi.

Vali Karaloğlu, valilikte gerçekleştirilen bayramlaşma programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayranı'nın Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Antalya'nın turizm kenti olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Özellikle bayram tatillerinde bir yoğunluğumuz var. Belki bu sezonun en yoğun günlerini yaşıyoruz. Şükürler olsun tesislerimiz dolu. Huzur içerisindeyiz. Kamu kurum kuruluşları ve belediyelerimiz, vatandaşımızın huzuru, mutluluğu için her türlü tedbiri almış durumda."dedi.

Karaloğlu, bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında can, mal kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilebilmesi için kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

Bayramlaşmaya, AK Parti milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, İYİ Parti milletvekilleri Feridun Bahşi, Tuba Vural Çokal, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Başsavcı Halil İnal da katıldı.