ANTALYA (AA) - Antalya Okçular Tekkesi tarafından "Sultan 2. Abdülhamid Han Hazretlerini Anma Geleneksel Okçuluk Yarışması" ve "Esma-ül Hüsna'yı Anlamıyla Ezberleme Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, törende yaptığı konuşmada, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın sadece gençlere değil, herkese örnek teşkil eden bir model olduğunu söyledi.

2. Abdülhamid adına düzenledikleri ve hafızlık başlangıç eğitimi alan kemankeşlerin yarıştığı okçuluk yarışması vesilesiyle kendisini bir kez daha andıklarını ifade eden Uçar, "Hafızlık eğitimi verirken de Allah-u Teala'nın bize ne anlatmak istediğini ve bunu yaşamımıza nasıl adapte edeceğimizi öğrenmek niyetiyle yola çıktık. Çok kısıtlı süreler içinde olabildiğince de aktarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenci Hüseyin Emre Berberoğlu tarafından "Sultan 2. Abdülhamid Han"ın duası okundu.

Dereceye girenlere madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



