ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğünce, aşure etkinliği düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, polis teşkilatında birlik, beraberlik, aidiyet duygusunu artırmak ve şehitleri anmak amacıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın himayelerinde Uncalı polis lojmanı bahçesinde düzenlenen etkinliğe şehit ve gazi aileleri ile emniyet mensupları katıldı.

Mevlid ve dua okunan etkinlikte, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, emniyet personeline ve ailelerine aşure ikram etti.