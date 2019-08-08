Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor

- Milyonlarca turistin tatil yaptığı Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü isimleri de misafir ediyor - Son olarak şarkıcı Jennifer Lopez'in konser verdiği kentte, düzenlenen

Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, aynı zamanda dünyaca ünlü isimleri ağırlamasıyla dikkati çekiyor.

Deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya'da, lüks oteller bulunuyor.

Bakir koyları, denizi, kültürel yapısıyla turizmin gözdesi kent, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, büyük organizasyonlarla da anılıyor.

Bir sosyal medya sitesi baz alınarak yapılan araştırmada Antalya, 20 milyon paylaşımla İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza'yı geride bırakarak hakkında en fazla paylaşım yapılan destinasyon olarak bir kez daha dikkatleri çekmişti.

Temmuz sonu itibarıyla 8 milyon yabancı turisti ağırlayan, Türkiye'nin "turizm başkenti"nin yıl sonunda 16 milyon turist sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.


- Uluslararası organizasyonlarla da öne çıkıyor


Önemli turizm merkezlerinden Antalya, birçok ünlünün de uğrak yeri arasında bulunuyor.

Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konser için Antalya'yı tercih etmesi ve organizasyonun yabancı medya organlarında geniş yer bulması, gözlerin kente daha fazla çevrilmesini sağladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşan Lopez'in, "Antalya'yı çok seviyorum" sözlerine yer verilerek aktarılan haberlerde; konseri, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 2 bin 500 kişinin izlediği belirtildi.

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme da bir organizasyona katılmak için bir süre önce kente gelerek hayranlarıyla buluştu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen "EXPO 2016"ya ev sahipliği yapan kent, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde ünlü sanatçı ve grupları ağırladı.

Elton John, Ricky Martin, Enrique Iglesias, müzik grubu Deep Purple, İngiliz müzik grubu Status Quo, ABD'li Maroon 5, İngiliz Simply Red ve Level 42 gruplarının sahne aldığı konserleri, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binlerce kişi takip etti.

Antalyaspor'da bir dönem forma giyen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun vakfının 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gala gecesi ise futbol dünyasından çok sayıda ünlü ismin geçişine sahne oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, Eden Hazard, Deco, Eric Abidal, Carles Puyol, Michael Essien, David James, Jay Jay Okocha, Stephen Appiah, Kanu, Kolo Toure, Desailly gibi futbol dünyasının eski ve yeni yıldızları ile İtalyan teknik direktör Fabio Capello katıldı.

Antalya'da organize edilen moda şovu ve moda haftası etkinliklerinde de milyonlarca takipçisi bulunan top modeller ile Paris Hilton gibi tanınmış isimler podyuma çıktı.

Bu moda organizasyonlarında başta Adriana Lima olmak üzere ünlü mankenler Bar Rafaeli, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart, Valeria Lukyanova ve Kendall Jenner yer aldı.


- Kırmızı halıda yıldızlar geçidi


Türkiye'nin en köklü film festivallerinden "Uluslararası Antalya Film Festivali" dolayısıyla beyaz perdenin ünlü isimleri de kente geldi.

Son üç festivalde dünyaca ünlü isimler Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi, Hollandalı aktör Rutger Hauer, Fransız oyuncu Vincent Cassel, ABD'li oyuncular Matt Dillon, Lindsay Lohan, Christopher Walken, Juliette Lewis, John Savage, Robert Davi, Andie MacDowell ve Kristanna Loken kırmızı halıda yürüdü.

Bu isimlerin dışında çok sayıda yabancı ünlü, tatil için Antalya'nın Kaş, Kalkan, Demre, Alanya, Finike, Side ve Manavgat gibi gözde turizm merkezlerini tercih etti.


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