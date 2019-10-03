ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemesini, Mustafa Eski'nin ışık tasarımını gerçekleştirdiği "Sihirli Dünya", Reyhan Süme tarafından sahneye konulacak.

Eserde, solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Tereci Aytekin, Heyecan Gizem Ceylan Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Selda Serdar ve Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan ve Hüseyin Koç ile repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.

Oyun, 10-21 Ekim'de saat 11.00'de beğeniye sunulacak.

Eserin 7,5 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.



