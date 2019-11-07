ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), müzikli çocuk oyunu "Şekeronya" sahneye konulacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım'da "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyununun sezon prömiyeri gerçekleştirilecek.

Zeynep Ergüven'in yazdığı oyunun müzikleri Murat Cem Orhan'a ait. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan "Şekeronya"da, Antalya DOB Orkestrası'nı Sait Karabulut yönetirken, eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor.

Ülkesinden kaçan, "Şekeronya"nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde, Sinem Seçil Baddal ve Serap Demirhan Işık "Fırıldak", Gizem Şener ve Pınar Tekol "Zeytin", Enis Ok ve Engin Yaman "Tombiş", Baha İşler ve Ercan Uğur "Karabaş", Heyecan Yakan ve Müge Yıldıran "Kırmızı Başlıklı Kız", Erdi Can Aybaş ve Yalçın Ünsal "Kurt", Ceren Aytekin ve Meriç Karataş "Soprano Horoz", Müge Günaydın ve Tuğçe Oğuzülgen ise "Büyücü" rolleri ile sezon boyunca sahne alırken, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları eşlik edecek.

"Şekeronya" müzikli çocuk oyunu, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da tekrar sahnelenecek.