ANTALYA - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süitini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu ve koreografisi Armağan Davran'a ait olan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin baş kemancısı ise Sibel Aydın olacak.

Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök, dekor tasarımı ise Savaş Camgöz imzasını taşıyacak.

- Eserin konusu

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir'in kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde, "Behram"ı Tolga Burçak, "Zühre"yi Selin Berkmen, "Zahara"yı ise Laroslava Volkova canlandıracak.

Eser, 12-17 Ekim'de, saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

Eserin 15, 35 ve 50 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.