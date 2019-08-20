ANTALYA - Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Kozan Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisinde arama yaptı. Aramada, 51 kök Hint keneviri bulundu.

Kenevirleri ektikleri iddiasıyla R.K. (39) ve S.K. (38) gözaltına alındı. R.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 10 gram Hint keneviri tohumu, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

jandarmadaki işlemleri süren şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.