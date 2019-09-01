Antalya Büyükşehir'den 19 ilçeye kreş ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçeye kreş açacaklarını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Böcek'in vatandaşların taleplerini dinlediği kaydedildi. Açıklamada