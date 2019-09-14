ANTALYA - Antalya'da 15 yaşındaki lise öğrencisinin, annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü öne sürüldü.

Halil İbrahim B. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde eşi Hatice B. ile borç ödemesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Bu sırada tartışmaya dahil olan 15 yaşındaki lise öğrencisi S.B'nin tartıştığı babasını üç yerinden bıçakladığı iddia edildi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Halil İbrahim B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri S.B'yi gözaltına aldı.

Anne Hatice B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



